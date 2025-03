Mutter und Großeltern getötet: Vogtländer muss sich verantworten

Zwickau - Es ist ein Fall von unfassbarer Brutalität: Benjamin H. (28) soll im vergangenen Jahr im vogtländischen Tirpersdorf drei Familienmitglieder getötet haben. Am kommenden Donnerstag beginnt der Prozess am Landgericht Zwickau .

Polizisten sicherten den Tatort damals ab. © Uwe Meinhold

Es war eine Tat, die die gesamte Region schockierte.

Die Details der Anklagepunkte der Staatsanwaltschaft sind erschütternd: "Dem Angeklagten wird vorgeworfen, am 3. Juni 2024 seine mit ihm in einem Haushalt lebende 59-jährige Mutter sowie seine 86-jährige Großmutter sowie seinen 85-jährigen Großvater jeweils mit einer Axt erschlagen zu haben", so Gerichtssprecherin Cornelia Heiner (47).

Benjamin H. soll laut Landgericht besonders heimtückisch vorgegangen sein: Der junge Mann attackierte seine Verwandtschaft, als sie noch schlafend im Bett gelegen hatte.

Für die Staatsanwaltschaft ist die Sache daher klar - Mord durch Heimtücke in drei tateinheitlichen Fällen. Nach der Tat meldete sich Benjamin H. und gab an, seine Familie getötet zu haben.

Laut Staatsanwaltschaft soll der Angeklagte die Arg- und Wehrlosigkeit seiner Opfer ausgenutzt haben. Unklar ist noch, ob der mutmaßliche Dreifachmörder sich vor dem Schwurgericht zur Sache einlassen wird.