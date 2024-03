Vater vor Gericht: Hat er die Mutter seiner Kinder getötet?

Görlitz - Laut Anklage erdrosselte Hasib H. (33) seine Ehefrau Basira (†25) mit einem blauen Schal. Weil sie "sich ihm nicht mehr unterordnen und sich trennen wollte", habe er die Mutter seiner drei Kinder in der gemeinsamen Wohnung in Radeberg im Juni 2023 ermordet . Zum Prozessauftakt am Landgericht Görlitz bestritt der studierte Wirtschafter aus Kabul die Tat und schob die Schuld auf einen unbekannten Dritten.

Hasib H. (33) beteuerte, seine Frau und seine Kinder zu lieben. Er bestritt den Mord an Basira (†25). © xcitepress/Thomas Baier

"Jemand hat meine Frau kaputt gemacht", stammelte Hasib seinerzeit am Notruf-Telefon. Als die Polizei in der Wohnung eintraf, lag Basira leblos am Boden im Schlafzimmer. Ihre drei Kinder (damals zwei bis acht Jahre) hockten daneben, streichelten ihr den Kopf.

"Wir haben sofort versucht zu helfen", so ein Beamter. "Die Frau hatte noch Puls. Aber wir sahen auch gleich die Strangulationsmale."

Für Basira kam jede Hilfe zu spät. Sie starb. Noch in der Nacht kam Hasib in U-Haft.



"Mein Mandant wäre zu so einer Tat nicht fähig", so sein Anwalt.

In einem Brief an die Kripo schrieb der Angeklagte, dass er mit den Kindern Döner holen war. Als sie zurückkamen, stand die Tür offen, Basira lag im Schlafzimmer.

Kurz: Ein anderer muss sie getötet haben.