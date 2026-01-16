Er soll Enkelin getötet haben: Häftling tot in Gefängniszelle entdeckt

Burg - Schock-Entdeckung im Gefängnis: Ein Häftling wurde tot in seiner Zelle aufgefunden. Bis zu seinem Tod saß er in Untersuchungshaft.

In der JVA Burg wurde ein Häftling tot aufgefunden. © Klaus-Dietmar Gabbert/dpa

Der 55 Jahre alte Deutsche wurde am Donnerstagmorgen in seiner Einzelzelle in der JVA Burg bei Magdeburg tot entdeckt, erfuhr die Deutsche Presse-Agentur.

Die Beamten gehen derzeit davon aus, dass sich der Häftling selbst umgebracht hat. Die Ermittlungen wurden eingeleitet.

Der Mann saß in Untersuchungshaft, da er wohl Ende November seine gerade einmal fünf Monate alte Enkelin getötet haben soll.

Die Staatsanwaltschaft teilte mit, dass das Verfahren gegen den 55-Jährigen nun abgeschlossen ist.