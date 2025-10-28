Familiendrama mit drei Toten: Herzerwärmende Aktion für hinterbliebenen Sohn (20)

Solms - Es ist ein unfassbares Familiendrama, das die kleine mittelhessische Gemeinde bei Wetzlar erschüttert: Von einem Tag auf den anderen hat Florian (20) alles verloren - seine Eltern, seine Schwester, sein Zuhause.

Nach dem schrecklichen Fund der toten Familie in Solms laufen weitere Ermittlungen auf Hochtouren. Für den überlebenden Florian wurde nun eine Spendenaktion gestartet. © Peter Knapp/dpa

Am Wochenende wurden in einem Wohnhaus im Solmser Ortsteil Niederbiel drei Leichen gefunden.

Wie die Staatsanwaltschaft Wetzlar mitteilt, deutet alles auf ein tragisches Geschehen innerhalb der Familie hin.

Offenbar tötete die 55-jährige Mutter zunächst ihren Ehemann (ebenfalls 55), dann die Tochter (18) und nahm sich schließlich selbst das Leben. Eine angesetzte Obduktion soll diesbezüglich noch mehr Klarheit schaffen.

Nur Florian überlebte - er konnte fliehen, erlitt leichte Kopfverletzungen und steht nun vor den Trümmern seines bisherigen Lebens.

Damit der junge Mann in seiner tragischen Situation nicht auch noch mit finanziellen Sorgen kämpfen muss, wurde nun eine Spendenaktion auf GoFundMe ins Leben gerufen, die unter anderem von der Stadt Solms selbst unterstützt wird.