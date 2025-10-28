Familiendrama mit drei Toten: Herzerwärmende Aktion für hinterbliebenen Sohn (20)
Solms - Es ist ein unfassbares Familiendrama, das die kleine mittelhessische Gemeinde bei Wetzlar erschüttert: Von einem Tag auf den anderen hat Florian (20) alles verloren - seine Eltern, seine Schwester, sein Zuhause.
Am Wochenende wurden in einem Wohnhaus im Solmser Ortsteil Niederbiel drei Leichen gefunden.
Wie die Staatsanwaltschaft Wetzlar mitteilt, deutet alles auf ein tragisches Geschehen innerhalb der Familie hin.
Offenbar tötete die 55-jährige Mutter zunächst ihren Ehemann (ebenfalls 55), dann die Tochter (18) und nahm sich schließlich selbst das Leben. Eine angesetzte Obduktion soll diesbezüglich noch mehr Klarheit schaffen.
Nur Florian überlebte - er konnte fliehen, erlitt leichte Kopfverletzungen und steht nun vor den Trümmern seines bisherigen Lebens.
Damit der junge Mann in seiner tragischen Situation nicht auch noch mit finanziellen Sorgen kämpfen muss, wurde nun eine Spendenaktion auf GoFundMe ins Leben gerufen, die unter anderem von der Stadt Solms selbst unterstützt wird.
Ort hält zusammen und versucht zu helfen
"Das Ziel ist, dass der Hinterbliebene sich keine Sorgen machen muss, wie er die Kosten der Beerdigung stemmen kann", erklärt Bürgermeisterin Katharina Didlapp (parteilos).
Und die Hilfsbereitschaft ist schon jetzt überwältigend: Mehr als 53.000 Euro sind bereits zusammengekommen - ein Zeichen der Solidarität, das tief berührt.
Titelfoto: Peter Knapp/dpa