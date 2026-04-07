Leiche bei mysteriösem Polizeieinsatz gefunden! Ermittlungen gegen Frau und deren Söhne

Holtgast - In der vergangenen Woche hatte ein mysteriöser Polizeieinsatz in Ostfriesland für Aufsehen gesorgt. Dabei sollen auch Leichenteile gefunden worden sein. Nun brachte die Polizei ein bisschen Licht ins Dunkle.

Die Polizei hat bei Durchsuchungen in Holtgast die Leiche eines 59 Jahre alten Mannes gefunden. © NonstopNews / Marcel Zimmering

Wie aus einer Mitteilung der Polizei und der Staatsanwaltschaft vom Dienstag hervorgeht, wird gegen eine 60 Jahre alte Frau sowie deren beiden Söhne (30 und 34) wegen des Verdachts eines Tötungsdeliktes ermittelt. Bei dem Opfer soll es sich um einen 59-Jährigen aus Weißrussland handeln.

Fast zeitgleich hatten Angehörige aus dem Sauerland wie auch die Frau und die Tochter des Mannes bei der Polizei eine Vermisstenanzeige aufgegeben. Weil er in Lüdenscheid gemeldet war, hatte die dort ansässige Polizei zunächst die Ermittlungen übernommen.

Wie sich herausstellte, war der Vermisste Ende Januar von Minsk aus über Vilnius, Warschau und Hamburg nach Ostfriesland zu einer Familie in Holtgast gereist. Über den gleichen Weg wollte er wenige Tage später, am 31. Januar, nach Weißrussland zu seiner Familie zurückreisen.

Laut Sprecher fanden die Bundespolizei und die Behörden in Minsk aber heraus, dass er die geplante Rückreise nicht angetreten hatte. Zunächst hatte es auch keinerlei Hinweise auf seinen Aufenthaltsort gegeben.

Im Zuge der Ermittlungen kamen aber Zweifel an den Darstellungen einer Familie aus Holtgast auf. Das Opfer und die Tatverdächtigen kannten sich aus früheren Zeiten aus dem Sauerland, daher hatte er sie bei familiären Angelegenheiten unterstützt und war Betreuer des 34-jährigen Sohnes.

Bei dieser Betreuung soll es allerdings zu einer Veruntreuung von Geldern gekommen sein, was auch zu strafrechtlichen Ermittlungen gegen den Vermissten geführt hatte. Daher war das spätere Opfer sogar zur Festnahme ausgeschrieben.