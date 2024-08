Leichenfund beim US-Militär in Deutschland: War es Mord?

Kaiserslautern - Nach dem Fund einer männlichen Leiche in einem Areal des US-Militärs in Kaiserslautern ermitteln Polizei und Staatsanwaltschaft wegen eines Tötungsdelikts - der 63-Jährige starb durch Gewalteinwirkung!

In einer Liegenschaft des US-Militärs wurde die Leiche eines 63-jährigen Mannes gefunden - die Obduktion ergab laut Polizei Hinweise auf einen Tod durch "Gewalteinwirkung". (Symbolbild) © Johannes Krey/dpa-Zentralbild/dpa

Der Leichenfund erfolgte bereits am ersten August-Samstag, wie die Staatsanwaltschaft Kaiserslautern und die Polizei in Rheinland-Pfalz am heutigen Montag gemeinsam mitteilten.

Demnach fand ein Vorgesetzter des 63-Jährigen den Toten an dessen Arbeitsstelle. Dieser war "als Angestellter einer externen Firma auf dem Areal in einem Gebäude" tätig, wie ein Sprecher erklärte.

Die Todesursache war nach dem Fund der Leiche zunächst unklar. An dem Leichnam wurde daher eine Obduktion durchgeführt.

"Dabei ergaben sich Hinweise, dass der 63-Jährige durch eine Gewalteinwirkung gestorben sein dürfte", fügte der Sprecher hinzu.

Es werde daher wegen des "Verdachts eines Tötungsdelikts" ermittelt, es geht also mutmaßlich um Totschlag oder Mord.