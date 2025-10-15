Nach Fund eines toten Kindes bei Güstrow: Angehöriger soll Leichnam identifizieren

Güstrow - Nach dem Fund einer Kinderleiche in einem Wald bei Güstrow soll am Mittwoch ein naher Verwandter zur Identifikation der Leiche hinzugezogen werden.

Am Dienstag wurde eine Kinderleiche an einem Waldstück gefunden. © Stefan Tretropp

Danach solle am ebenfalls noch am Mittwoch die Obduktion erfolgen, teilte die Staatsanwaltschaft mit.

Die Ermittler gehen davon aus, dass es sich um den seit vergangenem Freitag vermissten achtjährigen Fabian aus Güstrow handelt. Nach Polizeiangaben ist die Untersuchung des Fundorts abgeschlossen. Beamte seien weiterhin vor Ort, um den Bereich abzusperren.



Nach Polizeiangaben hatte eine Spaziergängerin am Dienstagvormittag den Fund der Kinderleiche in einem Wald nahe Klein Upahl gemeldet.