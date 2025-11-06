Er lag monatelang tot auf einem Hochsitz: Wer ist dieser Mann?

Kassel - Im Juli fanden zwei Spaziergänger im nordhessischen Landkreis Kassel die sterblichen Überreste eines Mannes auf einem Jagdhochsitz. Da die Identität des Toten bis jetzt nicht geklärt werden konnte, bittet die Polizei die Bevölkerung um Mithilfe.

So könnte der unbekannte tote Mann ausgesehen haben. © Bild-Montage: Friso Gentsch/Polizeipräsidium Nordhessen

In diesem Zusammenhang wurde auch ein Bild mit dem rekonstruierten Gesicht des Unbekannten veröffentlicht.

Was genau war passiert? Am Samstag, dem 5. Juli 2025, waren die beiden Spaziergänger an der K112 zwischen Bad Emstal-Merxhausen und Naumburg-Elbenberg unterwegs, als sie die Leiche auf dem neben der Straße stehenden Hochsitz entdeckten.

Die Ermittlungen übernahm die Kasseler Kripo. Aufgrund des Zustands der Leiche wird davon ausgegangen, dass der Mann bereits mehrere Monate vor dem Fund gestorben ist. Ein genauer Todeszeitpunkt konnte nicht mehr bestimmt werden.

Bei einer Obduktion ergaben sich keine Hinweise auf eine Straftat. Allerdings gelang es der Polizei trotz bundesweiter Ermittlungen nicht, die Identität des Toten zu klären.