Er besorgte Frauen für Jeffrey Epstein: Modelagent tot aufgefunden

Colombes (Frankreich) - Sein Name tauchte mehrfach im Zusammenhang mit den Epstein-Unterlagen auf: Der schwedisch-französische Modelagent Daniel Siad ist im Alter von 69 Jahren tot aufgefunden worden.

Offiziell arbeitete er als Headhunter für Models, doch zahlreiche Dokumente schreiben Daniel Siad (†69) die Rolle eines Mädchen- und Frauenjägers zu. © US Department of Justice

Nach Angaben der Zeitung "Le Parisien" alarmierte eine Mitbewohnerin, die Siad leblos aufgefunden hatte, am Montagabend die Rettungskräfte. Trotz sofort eingeleiteter Wiederbelebungsmaßnahmen konnten Ärzte nur noch den Tod feststellen.

Die Staatsanwaltschaft Nanterre hat Ermittlungen zur Todesursache eingeleitet, zudem wurde eine Autopsie angeordnet. Medienberichten zufolge könnte ein Herzinfarkt die Todesursache gewesen sein.

Siad, der in Colombes nahe Paris lebte, war zuletzt verstärkt in den Fokus der Öffentlichkeit geraten. Ihm wurde vorgeworfen, für den verstorbenen US-Sexualstraftäter Jeffrey Epstein (†66) junge Frauen und minderjährige Mädchen angeworben zu haben und ihnen eine Karriere als Model in Aussicht zu stellen.

In Frankreich lief deshalb ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts auf Menschenhandel.

In den Ermittlungsakten finden sich auch private Nachrichten zwischen den beiden Männern. Im Jahr 2002 schrieb Siad an Epstein über eine junge Frau: "Süßes französisches Mädchen in Marrakesch, 22 Jahre alt. Wann kommst Du nach Marrakesch? Ich kann ein Casting organisieren."