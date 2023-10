Kinderschänder öffentlich benannt: Mithäftlinge üben grausame Selbstjustiz

Brisbane (Australien) - Was dieser Mann getan hat, ist einfach nur böse. In mehr als 1600 Fällen soll sich der Erzieher Ashley Paul Griffith (45) an Kindern vergangen haben. Nun wurde der mutmaßliche Pädokriminelle offenbar von Mithäftlingen brutal angegriffen

Kindergärtner Ashley Paul Griffith (45) soll bis zu sieben Kinder pro Monat missbraucht haben. © Montage: 123rf/edmond77, tinytown.com.au

Dem Kinderschänder ergeht es schlecht im Knast.

Ashley Paul Griffith gilt als schlimmster Pädophiler Australiens. Zwischen 2007 und 2022 trieb der heute 45-Jährige sein Unwesen, verging sich regelmäßig an kleinen Mädchen. 1623 Taten werden dem freundlich dreinblickenden Kindergärtner zur Last gelegt. Tatort waren wohl mehrere Kitas in Brisbane, Sidney und auch in Italien, berichtet die Zeitung "Guardian".

Wenn ihm seine widerliche Neigung überkam, verlor Ashley Paul Griffith offenbar völlig die Kontrolle: Bis zu sieben Kinder soll der Erzieher pro Monat missbraucht haben. In mindestens einem Fall vergewaltigte Griffith zwei Mädchen an einem Tag, berichtet Guardian weiter. Bislang wurden 91 Opfer von der Polizei identifiziert - alles Mädchen im Kindergartenalter. Doch auch vor Säuglingen soll der Mann nicht zurückgeschreckt haben.

Seine schrecklichen Taten nahm er gerne auf Video auf, nur um sie dann auch noch im Dark Web zu verbreiten, wo er das Material Gleichgesinnten feilbot. Rund 4000 Kinderpornos hat Ashley Paul Griffith den Ermittlern zufolge angefertigt.

Im August 2022 kam die Polizei dem versierten Pädokriminellen auf die Schliche. Seitdem ist der Sexverbrecher dort, wo er hingehört: hinter Schloss und Riegel.