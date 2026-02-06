14-jähriger Yosef an Waldsee erstochen: Polizei ermittelt tatverdächtiges Kind (12)

Dormagen - Nachdem der 14-jährige Yosef aus Dormagen gewaltsam zu Tode gekommen ist, hat die Polizei inzwischen einen Tatverdächtigen ermittelt. Es handelt sich um ein Kind (12)!

Der getötete 14-Jährige war vergangene Woche an einem See in Dormagen von einem Spaziergänger gefunden worden. © Vincent Kempf

Das gaben Polizei und Staatsanwaltschaft am Freitag in einer gemeinsamen Mitteilung bekannt, nachdem die Mordkommission "Waldsee" mehrere Tage intensiv ermittelt hatte.

Da der Verdächtige minderjährig sei sowie aus "Gründen des Persönlichkeits- und Jugendschutzes", gaben die Behörden keine weiteren Auskünfte zu seiner Person oder zu den konkreten Umständen der Tat heraus. Nach dpa-Informationen soll es sich aber um einen Zwölfjährigen handeln.

Die Ermittlungen dauerten zurzeit noch an, so die Beamten.

Der tote 14-Jährigen aus Eritrea war am 28. Januar an einem Waldsee an der Salm-Reifferscheidt-Allee im Ortsteil Hackenbroich in Dormagen von einem Spaziergänger gefunden worden. Nach übereinstimmenden Berichten von Reportern, die mit der Mutter des Jungen gesprochen hatten, wollte Yosef zuvor wohl "nur kurz zu seinem Schützenverein" gehen.

Bei der Obduktion des Leichnams wurden mehrere Stich- und Schnittverletzungen festgestellt, an denen der Schüler verstarb.

Für einen rassistischen oder rechtsextremen Hintergrund der Tat gab es bislang keine Anhaltspunkte, hatte Staatsanwältin Janne Jakobek erst vor wenigen Tagen erklärt.