Amoklauf in Scheeßel: Hat die Polizei geschlampt?

Vier Menschen soll der 32-Jährige erschossen haben. © Sina Schuldt/dpa

Der Bundeswehrsoldat Florian G. (32) soll in der Nacht zum vergangenen Freitag den neuen Freund (30) seiner in Trennung lebenden Ehefrau und dessen Mutter (55) in Scheeßel sowie die beste Freundin (33) seiner Ex-Partnerin und deren Kind (3) in Bothel erschossen haben. Abschließend stellte er sich vor der Von-Düring-Kaserne in Rotenburg.

Der mutmaßliche Täter soll die vier Menschen mit einem Sturmgewehr des Herstellers Heckler & Koch und einer Pistole der Marke SIG Sauer getötet haben. Diese Waffen besaß er legal und sie waren ordnungsgemäß auf seiner Waffenbesitzkarte eingetragen. Ende 2023 erfolgte zuletzt eine Routine-Überprüfung der Waffenbehörde.

Wenige Tage vor der schrecklichen Tat hatten die Noch-Ehefrau und ihr neuer Freund den Tatverdächtigen wegen Bedrohung angezeigt.

Am selben Tag folgte eine Gefährderansprache der Polizei.