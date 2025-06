Audi mit Einschusslöchern steht auf Parkplatz: Versuchtes Tötungsdelikt?

Hanau - Ein Audi Q5 mit mehreren Einschusslöchern stand am Freitagabend auf einem Parkplatz in Maintal. Zeugen, denen das zerschossene Auto auffiel, riefen die Polizei .

Nach ersten Ermittlungsergebnissen war ein 25-jähriger Mann am Freitagnachmittag zusammen mit einem 26-jährigen Beifahrer in dem Q5 in der Hanauer Innenstadt unterwegs gewesen.

Nach der Alarmierung gegen 20 Uhr wurde umgehend ein Streifenwagen in die Berliner Straße entsandt. Dort fanden die Beamten auf einem Anwohnerparkplatz in der Tat einen Wagen mit Einschusslöchern vor - und umfangreiche Ermittlungen setzten ein, wie die Staatsanwaltschaft Hanau und das Polizeipräsidium Südosthessen gemeinsam mitteilen.

Polizei und Staatsanwaltschaft sind alarmiert und ermitteln mit Hochdruck: Zeugen sollen sich bitte bei den Beamten melden. (Symbolfoto) © Carsten Rehder/dpa

Die beiden Insassen des Autos blieben unverletzt und flohen mit dem Q5 in Richtung Maintal. "Dort stellten sie den beschädigten Wagen auf dem Parkplatz ab", ergänzte ein Sprecher.

Noch am Freitagabend rückten Spezialisten in Maintal sowie in Hanau an. In der Ameliastraße sowie in der Berliner Straße wurden umfangreiche Maßnahmen zur Sicherung von Spuren durchgeführt.

Die Ermittlungen dauern an. In diesem Zusammenhang werden auch Zeugen gesucht.

Wer Angaben zu dem rätselhaften Vorfall machen kann, soll sich bitte unter der Telefonnummer 06181100123 bei der Polizei melden.