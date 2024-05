Werdende Mutter in Badewanne getötet - Freund sticht 37-mal zu

Mailand (Italien) - Ein Italiener, der herausgefunden hatte, dass seine hochschwangere Freundin sich mit seiner heimlichen Geliebten getroffen hatte, schilderte am Montag vor einem Mailänder Gericht, wie er 37-mal auf seine Partnerin eingestochen hatte, als sie in der Badewanne lag.

Der Täter (31) versuchte alles Mögliche, um den Mord zu vertuschen. Im Polizeiverhör brach er schließlich zusammen und gestand, was er getan hatte. (Symbolbild) © 123rf.com/sinenkiy

Alessandro Impagnatiello gestand den brutalen Mord an seiner Freundin Giulia Tramontano, nachdem sie im vergangenen Jahr seine Geliebte kennengelernt hatte. Zum Zeitpunkt ihres Todes war die 29-Jährige im siebten Monat schwanger, berichtete Daily Mail.

Die Geliebte, eine britisch-italienische Kellnerin, nahm Kontakt mit Giulia auf, nachdem sie vom Doppelleben des 31-jährigen Barkeepers erfahren hatte und der demzufolge auch sie betrog.

Die desillusionierten Frauen trafen sich am 27. Mai 2023, um sich darüber auszutauschen, was die Britin später der Polizei gegenüber als "psychische Misshandlung" durch Impagnatiello beschrieb. Berührende Aufnahmen aus mehreren Überwachungskameras hielten noch den Moment fest, in dem sich die beiden am Ende des Treffens umarmten.

Selbst nachdem sie herausgefunden hatte, dass Impagnatiello sie betrog, war Giulia offenbar entschlossen, dem noch ungeborenen Baby zuliebe "so lange wie nötig" bei ihm zu bleiben. Doch nur wenige Stunden nach dem Treffen wurde sie getötet: Der wütende Impagnatiello stürmte mit einem Messer ins Badezimmer und stach brutal auf seine schwangere Freundin ein, während sie badete.

Laut Staatsanwaltschaft hatte er beschlossen, Giulia zu töten, als sie von seiner 23-jährigen Geliebten, mit der er ebenfalls zusammen war, kontaktiert wurde und die Liebesrivalin auf diese Weise herausgefunden hatte, dass er bereits eine schwangere Freundin hatte.