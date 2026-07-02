Zweijährige verliert ihre Eltern: Ermordetes Bremer Ehepaar hinterlässt kleine Tochter
Bremen - Am Freitagmittag wurden ein 40-Jähriger und seine 35 Jahre alte Frau tot im Bremer Stadtteil Vegesack entdeckt. Wenige Tage später nahm die Polizei den mutmaßlichen Täter fest. Jetzt ist bekannt: Das Ehepaar hinterlässt offenbar eine kleine Tochter.
Derzeit laufen gleich zwei Aufrufe von Angehörigen, die zu Spenden für das Mädchen aufrufen. "Die kleine Maus ist gerade einmal zwei Jahre alt. Sie versteht noch nicht, was passiert ist, aber ihr Leben hat sich für immer verändert", schreibt die Organisatorin der Spendenkampagne bei GoFundme.
Das gesammelte Geld soll vor allem zur Zukunfts-Absicherung des Mädchens dienen, darunter Kosten für Kleinkindbetreuung oder Kleidung. Auch der Aufbau eines finanziellen Polsters soll damit möglich sein: "Jeder gesammelte Euro fließt zu 100 % direkt an die Großeltern bzw. das kleine Mädchen und wird für folgende Zwecke eingesetzt", heißt es weiter.
Bis Mittwochvormittag kamen bereits Spenden in Höhe von 197.000 Euro zusammen. Für das angegebene Spendenziel fehlen damit noch weitere 150.000 Euro.
Auf Anfrage von TAG24 machte die Initiatorin keine weiteren Angaben dazu, in welchem Verhältnis sie zu der Familie steht und verwies stattdessen erneut auf den Spendenaufruf.
Nach Doppelmord in Bremen: Auch Sportverein des Vaters startet Spendenaktion
Parallel dazu läuft ein weiterer Spendenaufruf. Organisator ist der Blumenthaler Sportverein, in dem der getötete 40-Jährige offenbar Spieler und Trainer war. Auch bei dieser Aktion geht es um Hilfe für die Tochter sowie um finanzielle Unterstützung für die Beerdigung.
"Um die Familie in dieser schweren Zeit zu unterstützen, hat der Blumenthaler SV ein Spendenkonto bei der Sparkasse Bremen eingerichtet. Die Kosten für die Beerdigung sowie die künftige Versorgung des Kindes stellen die Angehörigen vor große finanzielle Herausforderungen", schreiben die Organisatoren in einem Beitrag auf Instagram.
Jede Spende werde vollständig an die Familie weitergeleitet. Auch ein Benefizspiel sei in Planung.
Einsatzkräfte fanden den 40-Jährigen am Freitag mit tödlichen Stich- und Schnittverletzungen auf der Straße.
Die Mutter des Kindes wurde später tot im Keller des Mehrparteienhauses entdeckt, in dem sie mit ihrem Mann lebte. In der Wohnung des Ehepaares sollen Ermittler schließlich das Mädchen gefunden haben. Es befinde sich inzwischen bei den Großeltern.
Der am Sonntag festgenommene Tatverdächtige wurde zunächst in eine Klinik gebracht, da Beamte den 22-Jährigen mit lebensgefährlichen Verletzungen in einem Maisfeld entdeckten. Sein Zustand sei inzwischen stabil. Die Verletzungen habe er sich selbst zugefügt.
Titelfoto: Hüneke/dpa