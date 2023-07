Wie tickte der Todesschütze von Langweid? "Ich fand ihn recht freundlich und zuvorkommend"

Langweid am Lech - Der Schock nach der Bluttat vom Freitag in der Nähe von Augsburg sitzt tief - nicht zuletzt auch bei den Nachbarn und Anwohnern. Es geschah direkt vor ihrer Haustür.

Tatort Mehrfamilienhaus: Ein 64 Jahre alter Mann soll in dem Gebäude drei Menschen erschossen haben. © NEWS5 / Merzbach

Am Vortag hatte nach ersten Ermittlungen und Kenntnissen ein 64 Jahre alter Mann in einem Mehrfamilienhaus zwei Frauen im Alter von 49 und 72 Jahren sowie einen 52 Jahre alten Mann erschossen. Wie am Samstag bekannt wurde, war der mutmaßliche Täter Sportschütze, besaß mehrere unterschiedliche Waffen und hatte zudem die waffenrechtliche Erlaubnis.

Anschließend soll er sich zu einem anderen Haus begeben haben, wo er - offenbar gezielt - eine 32-Jährige und einen 44-Jährigen niederschoss. Die beiden werden derzeit im Krankenhaus behandelt, der mutmaßliche Täter konnte festgenommen werden.

"Ich habe das erst heute früh auf Facebook gelesen. Ich zittere am ganzen Körper", beschreibt ein Nachbar seine Gefühle nach der Tat. "Ich hab das gleich zweimal lesen müssen. Ich konnte es gar nicht glauben, dass bei uns sowas passiert ist."

Auch ein anderer hat erst im Nachhinein von der Tat mitbekommen, sah das Polizeiaufgebot vor dem Gebäude: "Es hat viele Spekulationen gegeben mit Kindern", erinnert er sich. "Am Ende ist herausgekommen, das drei Menschen umgebracht und zwei noch angeschossen wurden", so der Nachbar. "Es ist echt tragisch."

Im Erdgeschoss des Mehrfamilienhauses lebt auch der 85 Jahre alte Onkel von Thomas Kleizinski. Er kümmert sich mehrmals die Woche um den betagten Verwandten: "Mein Onkel hat mich angerufen und am Telefon gesagt, dass es in dem Haus Mord und Totschlag gibt."