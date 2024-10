Prominenter Anwalt totgefahren: Polizei nimmt Ehefrau fest

Dresden - Sie wohnten in einer Musterhaussiedlung. Auch ihre Ehe schien mustergültig. Bis sich Ramona B. (52) einen Mietwagen nahm, um damit ihren Ehemann Peter B. (†76) auf seiner immergleichen Joggingrunde totzufahren - von diesem Szenario gehen aktuell die Ermittler aus. Sie nahmen die Ehefrau fest.

Am Rande einer ehemaligen Musterhaussiedlung traten Polizeibeamte die Haustür ein.

Bereits am nächsten Morgen wendete sich das Blatt: Unweit des Tatorts wurde das Einfamilienhaus des Ehepaars B. gestürmt.

Überraschende Wende im Fahrerflucht-Drama: Vergangenen Freitag entdeckte gegen 7.45 Uhr ein Fußgänger die Leiche des 76-Jährigen zwischen dem Riemersdorfer Weg und der Straße zur Niedermühle in Ullendorf (Gemeinde Klipphausen, im sächsischen Landkreis Meißen).

Ein idyllisches Kleinod wird zum Schauplatz eines Ehedramas © Steffen Füssel

Der prominente Dresdner Steuerrechtsanwalt Peter B. soll jeden Morgen dieselbe Joggingrunde gelaufen sein.

Bilder einer privaten Überwachungskamera im Ort zeigen den 76-Jährigen topfit um 7.30 Uhr auf dem Weg zum Feldweg.

Seine Frau Ramona B. folgte ihm offenbar heimlich - wurde in einem Mietwagen nur knapp zehn Minuten später von derselben Kamera erfasst.

Die Ermittler gehen davon aus, dass sie ihren Mann kurz darauf mit Absicht überfahren hat.

Die mutmaßliche "Schwarze Witwe" wurde noch am vorigen Sonnabend einem Ermittlungsrichter vorgeführt, sitzt nun in Untersuchungshaft im Frauenknast in Chemnitz.