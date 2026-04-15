Fall des getöteten Fabian (†8): Beginn des Mordprozesses steht fest
Rostock - Rund sechs Monate ist es nun her, dass der achtjährige Fabian aus Güstrow gewaltsam verstorben ist. Jetzt steht fest: Der Mordprozess startet Ende April.
Der Auftakt soll nach Angaben des Landgerichts Rostock am 28. April stattfinden. Danach sind noch 16 weitere Termine bis Anfang Juli angesetzt.
Die Staatsanwaltschaft hat im März Anklage wegen des Verdachts des heimtückischen Mordes erhoben. Die Angeklagte: Gina H. (30), Ex-Partnerin des Vaters von Fabian (†8), die seit Anfang November in Untersuchungshaft sitzt.
Nach Abschluss der Ermittlungen besteht der Verdacht, dass diese am Morgen des 10. Oktober 2025 zu dem Jungen gefahren sei und ihn unter einem Vorwand aus dem Haus gelockt haben soll. Anschließend soll sie mit zu einem Feldstück in der Nähe von Klein Upahl gefahren und zusammen zu einem verdeckt liegenden Teich gelaufen sein.
Dort angekommen soll sie den kleinen Fabian mit mindestens sechs Messerstichen getötet haben. Solange die Ex-Partnerin des Vaters nicht verurteilt ist, gelte auch weiterhin trotz der Anklageerhebung die Unschuldsvermutung.
Angeklagte entdeckte Fabian (†8) in einem Tümpel
Obwohl der Junge bereits am 10, Oktober spurlos verstand, wurde seine Leiche erst vier Tage später von der Angeklagten an einem abgelegenen Tümpel bei Klein Upahl gefunden. Dort habe sie die sterblichen Überreste bei einem Spaziergang mit ihrem Hund entdeckt, gab sie bei der Polizei an.
Einen Tag später betätigte die Staatsanwaltschaft, dass es sich bei dem gefundenen Leichnam tatsächlich um den vermissten Jungen handle.
Erst am 6. November 2025 folgte schließlich der Haftbefehl wegen Mordverdachts gegen die 30-Jährige.
Titelfoto: Philip Dulian/dpa