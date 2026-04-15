Fall des getöteten Fabian (†8): Beginn des Mordprozesses steht fest

Rostock - Rund sechs Monate ist es nun her, dass der achtjährige Fabian aus Güstrow gewaltsam verstorben ist. Jetzt steht fest: Der Mordprozess startet Ende April.

Die Angeklagte Gina H. wurde am 6. November 2025 festgenommen. © Philip Dulian/dpa

Der Auftakt soll nach Angaben des Landgerichts Rostock am 28. April stattfinden. Danach sind noch 16 weitere Termine bis Anfang Juli angesetzt.

Die Staatsanwaltschaft hat im März Anklage wegen des Verdachts des heimtückischen Mordes erhoben. Die Angeklagte: Gina H. (30), Ex-Partnerin des Vaters von Fabian (†8), die seit Anfang November in Untersuchungshaft sitzt.

Nach Abschluss der Ermittlungen besteht der Verdacht, dass diese am Morgen des 10. Oktober 2025 zu dem Jungen gefahren sei und ihn unter einem Vorwand aus dem Haus gelockt haben soll. Anschließend soll sie mit zu einem Feldstück in der Nähe von Klein Upahl gefahren und zusammen zu einem verdeckt liegenden Teich gelaufen sein.

Dort angekommen soll sie den kleinen Fabian mit mindestens sechs Messerstichen getötet haben. Solange die Ex-Partnerin des Vaters nicht verurteilt ist, gelte auch weiterhin trotz der Anklageerhebung die Unschuldsvermutung.