Geschäftsmann zerstückelt und ermordet: Vier Verdächtige festgenommen, darunter drei Deutsche

In dieser Kühltruhe wurde die zerstückelte Leiche des deutschen Geschäftsmannes gefunden. © Uncredited/AP

Bei den Verdächtigen handele es sich um einen 27-Jährigen aus Pakistan sowie zwei deutsche Frauen im Alter von 52 und 54 und einen 52-jährigen deutschen Mann, berichtet unter anderem die Bangkok Post. Alle würden jedoch bestreiten, etwas mit dem Tod des 62-Jährigen zu tun zu haben.

Die erste Spur führte zu der Münchnerin Petra G. (54). Sie soll die letzte Person gewesen sein, die den Geschäftsmann lebend gesehen hat.

Am Tag des Verschwindens von Hans-Peter M. habe sie sich mit ihm in einem Café in Pattaya getroffen und über Immobiliengeschäfte gesprochen. Zudem soll G. das Haus, in dem der Tote entdeckt wurde, angemietet haben.

Die Dame gilt bei den Behörden als bekannte Betrügerin und sitzt nun in Thailand in U-Haft. Aktuell werde die Deutsche in einem Krankenhaus wegen Verletzungen, die sie sich wahrscheinlich selbst zugefügt habe, behandelt. Das berichten mehrere Medien übereinstimmend.

Zu den Identitäten der anderen Verdächtigen hüllen sich die Ermittler derzeit noch in Schweigen.