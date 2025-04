Getötete Familie im Westerwald: Ein Opfer mit Kabelbindern gefesselt

Spurensuche in Weitefeld: In der Westerwald-Gemeinde wurden am Sonntag drei Leichen entdeckt, ein Mann, eine Frau und deren minderjähriger Sohn. © 5VISION.NEWS

Nach einem Bericht der Bild-Zeitung soll eines der drei Opfer mit Kabelbindern gefesselt gewesen sein. Weitere Kabelbinder seien in der Nähe der drei Leichen gefunden worden.

Außerdem heißt es in dem Bericht, dass rund um das Wohnhaus in Weitefeld Blutspuren gefunden wurden.

In dem Haus in der Westerwald-Gemeinde wurden in der Nacht zu Sonntag drei Leichen entdeckt.

Dabei handelt es sich einen Mann (†47), eine Frau (†44) und deren minderjährigen Sohn (†16).

Als die Polizei bei dem Haus eintraf, sahen die Beamten mindestens eine Person, die zu Fuß vom Tatort floh. Die Ermittler gehen von Mord aus. Hintergründe der Tat sind jedoch noch völlig unklar.