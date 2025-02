Gewalteskalation nach Rebellenangriff: Tausende Tote! Hunderte Frauen missbraucht und angezündet

Goma (Demokratische Republik Kongo) - Chaos in der Demokratischen Republik Kongo in Zentralafrika! Die von Ruanda unterstützte Rebellen-Gruppe M23 drang in der vergangenen Woche in den Osten des Landes vor. Dort eskalierte die Gewalt, es gab Tausende Tote. Der Ausbruch von unzähligen Häftlingen führte zu einer Welle an Vergewaltigungen und anderen Schändungen.