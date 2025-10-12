Männer in Wettbüro niedergeschossen: Haftbefehl gegen polizeibekannten Verdächtigen erlassen

Gießen - Die Ermittler gehen von versuchtem Mord aus: Ein 33-jähriger Mann wurde nach Schüssen in einem Wettbüro in Gießen in Untersuchungshaft genommen.

Das Wettbüro "Steinreich" in Gießen wurde am Samstag zum Tatort einer blutigen Attacke: Drei Männer wurden niedergeschossen! © 5VISION.NEWS

Der mutmaßliche Schütze sei "wegen Körperverletzungsdelikten und Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz" bereits polizeibekannt. Er habe bislang keine Angaben zu den gegen ihn erhobenen Vorwürfen gemacht, teilten die Polizei in Mittelhessen und die Staatsanwaltschaft Gießen am Sonntagnachmittag gemeinsam mit.

"Es liegen keinerlei Hinweise auf eine politische Tatmotivation vor", ergänzte ein Sprecher. Der dringende Tatverdacht gegen den 33-Jährigen ergebe sich aus dem Ergebnis der Auswertung einer Videoüberwachungsanlage und aus diversen Zeugenhinweisen.

Die Bluttat ereignete sich am Samstag gegen 15 Uhr in dem Wettbüro "Steinreich" am Gießener Marktplatz. Der Verdächtige soll mehrere Schüsse auf drei an einem Tisch sitzende Männer abgegeben haben.

Die Opfer, 16, 27 und 40 Jahre alt, "wurden dabei durch mindestens drei Schüsse im Bereich der Beine und des Oberkörpers verletzt", hieß es weiter. Es habe aber keine konkrete Lebensgefahr bestanden.