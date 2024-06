Valeriia (†9) in Döbeln getötet: Tschechische Polizei nimmt mutmaßlichen Täter fest!

Wie die Polizei mitteilt, wurde der 36-Jährige am heutigen Freitagvormittag gegen 10.15 Uhr in einem Restaurant in Prag festgenommen.

In Döbeln herrscht Trauer und Entsetzen: Menschen haben Blumen, Kerzen und Kuscheltiere niedergelegt. © Maik Börner

Wie die "Bild" zuvor berichtete, soll der Verdächtige am Tag des Verschwindens von Valeriia von einer Überwachungskamera gefilmt worden sein. Diese befand sich wohl in der Nachbarschaft von Valeriias Wohnung. Zudem hatte sich sein Handy an diesem Tag auch in einer Funkzelle in Döbeln eingeloggt.

Und: Am Tag des Verschwindens, gegen 9.40 Uhr soll er der Mutter des Mädchens geschrieben und um eine schnelle Rückmeldung gebeten haben.

Anschließend flüchtete er nach Tschechien, wurde zunächst in einer Stadt nordöstlich von Prag gesehen. Die tschechischen Behörden waren alarmiert, suchten den mutmaßlichen Mädchen-Killer.

Am heutigen Freitagvormittag dann der Erfolg!



Das Mädchen war am Morgen des 3. Juni auf dem Weg zur Schule verschwunden. Tagelang lief eine fieberhafte Suche nach ihr. Am Dienstag gab es traurige Gewissheit: Die neunjährige wurde tot in einem Waldstück am Rand von Döbeln gefunden.