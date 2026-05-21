Mordfall Fabian (†8): Jetzt soll die Oma des getöteten Jungen aussagen

Rostock - Im Mordprozess um den gewaltsamen Tod des achtjährigen Fabian sollen am Donnerstag ab 9.30 Uhr weitere Zeugen gehört werden – darunter die Oma des Jungen.

Bereits am vierten Verhandlungstag am 13. Mai saß die Angeklagte im Saal des Landgerichts während des Mordprozesses im Fall Fabian (†8). © Bernd Wüstneck/dpa

Es ist die Mutter von Fabians Vater, der mit der 30-jährigen Angeklagten liiert ist.

Zudem ist eine Polizeibeamtin geladen, die im Oktober 2025 in dem Vermisstenfall ermittelte und insbesondere Fabians Vater befragte. Zwei weitere Zeugen sollen zu Fahrzeugbeobachtungen befragt werden.

Auf der Anklagebank sitzt eine 30-jährige Frau, die den Jungen aus Güstrow am 10. Oktober vergangenen Jahres laut Anklage mit sechs Messerstichen getötet haben soll.

Sie sitzt seit November 2025 in Untersuchungshaft und schweigt bislang zu den Vorwürfen.