Mordfall Fabian (†8): Verteidigung nimmt Fabians Vater in Schutz

Rostock - Die Verteidigung der des Mordes am achtjährigen Fabian angeklagten Frau hat das Verhältnis der 30-Jährigen mit dem Vater des Jungen als Liebesbeziehung beschrieben.

Gegen die Angeklagte (30) wird seit 28. April wegen Mordes an dem achtjährigen Fabian verhandelt. © Bernd Wüstneck/dpa

Der eineinhalb Tage intensiv als Zeuge vom Rostocker Landgericht befragte Vater müsse die Angeklagte lieben - nur so sei zu erklären, dass er die gesellschaftliche Ächtung und den Spott aushalte, treu zur Angeklagten stehe und sich beständig um deren Großeltern und Tiere kümmere, sagte Verteidiger Thomas Löcker zum Auftakt des fünften Verhandlungstages.

Nach seiner Zeugenaussage ermittelt die Staatsanwaltschaft gegen den 35-jährigen Vater Fabians wegen uneidlicher Falschaussage, ohne dass aber der Verdacht einer irgendwie gearteten Beteiligung an der Tat besteht.

Die Anklagevertreter hatten aber erklärt, dass er offenbar nicht an einer objektiven Wahrheitsfindung interessiert sei, weil er die Möglichkeit einer Akteneinsicht oder einer Prozessteilnahme als Nebenkläger ungenutzt ließ.