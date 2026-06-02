Mordprozess im Fall Fabian (†8): Angeklagte führte Polizei zur Leiche, schockierende Fotos gezeigt

Rostock - Im Mordfall des gewaltsam getöteten achtjährigen Fabian aus Güstrow sagte am heutigen Dienstag der Polizist als Zeuge aus, der am 14. Oktober 2025 als Erster am Tatort an einem Tümpel bei Klein Upahl war. Auch schwer zu ertragende Fotos wurden im Gerichtssaal gezeigt.

Der Angeklagten wird vorgeworfen, heimtückisch und aus niedrigen Beweggründen den zur Tatzeit achtjährigen Fabian aus Güstrow getötet zu haben. © Bernd Wüstneck/dpa

Wegen Mordes angeklagt ist eine 30-jährige Frau, die mit Fabians Vater liiert ist und den Jungen gut kannte. Diese hat die Polizei nach Angabe des Beamten selbst informiert und zum Fundort der Leiche geführt.

Sie und eine Bekannte hätten damals angegeben, mit Hunden spazieren gewesen zu sein, sagte der Polizist vor dem Landgericht Rostock. Die Angeklagte habe dort den leblosen Körper des Jungen gefunden.

Die beiden Frauen hätten die Polizei am Vormittag in die Nähe der Stelle geführt und den Beamten erklärt, wo der Leichnam genau liege. Beide seien aufgeregt gewesen.

Auf ihn hätten sie aber nicht tief betroffen oder geschockt gewirkt, sagte der Beamte. Vor Ort sei er dann durch hohes Gras zu dem toten Jungen gegangen. Der Leichnam des Kindes lag umgeben von einem Acker am Rand eines kleinen Tümpels, der von außen durch Sträucher verdeckt und nur schwer einsehbar war. "Wildschweinkuhle" nennt ihn ein Bildbericht der Polizei.

Die Ermittler haben an dem Tümpel später sowohl Fußabdruckspuren des Jungen als auch der Angeklagten gefunden. Über 150 Fotos von dem Ort unweit von Klein Upahl (Landkreis Rostock) wurden gezeigt - davon waren viele schwer zu ertragen. Hinzu kam eine detaillierte 3D-Tatortrekonstruktion, durch die Abstände exakt bestimmt werden konnten.