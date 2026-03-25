Nach Tötungsdelikt an 15-Jährigem: Tatverdächtiger festgenommen

Eckernförde/Bremen - Nach dem Tod eines 15-Jährigen in Eckernförde (Schleswig-Holstein) hat die Polizei einen Tatverdächtigen festgenommen. Es ist die zweite Verhaftung in dem Fall.

Der Jugendliche (†15) soll bei einem Streit vor einem Supermarkt tödlich verletzt worden sein. © Florian Sprenger

Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, erließ eine Richterin bereits am Sonntag einen Untersuchungshaftbefehl gegen einen 22-jährigen Mann aus Bremen.

Die Ermittler fahndeten intensiv nach dem Verdächtigen, bis der Mann sich am Dienstag in Bremen bei einer Polizeidienststelle stellte. Er wurde festgenommen und kam zunächst in Polizeigewahrsam.

Am späten Nachmittag wurde der 22-Jährige einem Haftrichter vorgeführt, schließend kam er in eine Justizvollzugsanstalt.

Es ist die zweite Festnahme in diesem Fall. In der vergangenen Woche wurde ein 23-Jähriger aus Bremen inhaftiert. Nach Überprüfung des Alibis wurde der Mann allerdings wieder aus der Haft entlassen.

Die parallel geführten Ermittlungen brachten die Mordkommission auf die Spur des nun verhafteten 22-Jährigen.