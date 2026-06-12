Prozess im Mordfall Fabian: Hat die Angeklagte einen Bekannten bewusst zur Leiche geführt?

Rostock - Der Prozess um den im vergangenen Oktober getöteten achtjährigen Fabian wurde am heutigen Freitag ab 9.30 Uhr fortgesetzt. Das Rostocker Landgericht prüfte, ob die des Mordes angeklagte Frau einen Bekannten möglicherweise vorab und wissentlich zum Leichnam führte.

Die Angeklagte (l-.r.), Anwalt Andreas Ohm und Anwalt Thomas Löcker im Saal des Landgerichts während des Prozesses. © Bernd Wüstneck/dpa

Die Angeklagte habe am Abend des 13. Oktober 2025 unbedingt zu dem Tümpel bei Klein Upahl gewollt, sagte der 37-jährige Bekannte, der sie damals begleitete und nun als Zeuge aussagte.

Sie sei in der Dunkelheit dann an der Böschung stehen geblieben, während er zum Tümpel heruntergegangen sei. Dann habe sie gesagt "Da liegt was. Das ist er", schilderte der Zeuge den Abend. "Für mich fühlte sich das so an, als wüsste sie genau, wo sie hin wollte."

Er selbst habe damals nichts Genaues erkannt und habe gedacht, dass es sich um Rohre handelt. Es sei stockdunkel gewesen und die Angeklagte habe mit der Handy-Lampe geleuchtet. Er habe sich nur kurz hingehockt. Danach habe er nur noch weggewollt.

Das sei damals ein Schockmoment gewesen. Sie seien vom Tümpel über den Acker zum Auto gelaufen. Gesprochen hätten er und die Angeklagte dann nicht: "Im Auto war Totenstille."

Sie selbst hatte den Jungen nach eigenen Angaben am 14. Oktober 2025 beim Spaziergang mit dem Hund zufällig entdeckt.

Beide informierten an dem Abend weder die Polizei noch den Vater Fabians. Dieses Verhalten wertete Richter Holger Schütt als schwer begreifbar. "Die ganz Welt sucht Fabian. Und jetzt finden sie was. Und dann wird mit der Information gar nichts gemacht?" Auch der Zeuge räumte ein, das sei ein Fehler gewesen. Am 15. Oktober habe er dann den Kontakt zu der Frau komplett abgebrochen.