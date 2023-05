Tödliche Messer-Attacke in Offenbach: Polizei nimmt 26-Jährigen fest

In Offenbach am Main (Stadtteil Lauterborn) kam es am Montagabend zu einer tödlichen Messer-Attacke gegen eine Frau, ein 26-Jähriger wurde festgenommen.

Von Florian Gürtler

Offenbach am Main - Eine 54-jährige Frau ist tot, ein 26-jähriger Mann gilt als dringend tatverdächtig. Im südosthessischen Offenbach am Main nahe Frankfurt kam es am gestrigen Montagabend zu einem Tötungsdelikt, noch ist unklar, ob es sich dabei um Totschlag oder Mord handelt.

In Offenbach-Lauterborn kam es am Montagabend zu einer tödlichen Messerattacke: Eine 54-jährige Frau starb, Polizei und Rettungsdienst waren im Einsatz. © 5VISION.NEWS Die Bluttat ereignete sich gegen 21.30 Uhr in einem Wohnhochhaus in der Eschstraße im Stadtteil Lauterborn, wie die Staatsanwaltschaft und die Polizei am heutigen Dienstagvormittag gemeinsam mitteilten. Nach dem bisherigen Ermittlungsstand wählte der tatverdächtige 26-Jährige selbst den Notruf und teilte der Polizei mit, dass er seine Mutter mit einem Messer niedergestochen habe. Umgehend rückten Polizisten und Einsatzkräfte des Rettungsdienstes zu dem Tatort aus. In der fraglichen Wohnung stießen sie auf den jungen Man, der sich widerstandslos festnehmen ließ. Ebenso fanden die Einsatzkräfte das Opfer der Messer-Attacke, eine 54 Jahre alte Frau, sie wies mehrere Stichwunden auf. Für sie kam jede Hilfe zu spät. Die Frau starb "trotz Reanimationsmaßnahmen durch einen ebenfalls hinzugerufenen Notarzt noch am Tatort", wie ein Sprecher erklärte.

Bluttat in Offenbach-Lauterborn: Polizei stellt mutmaßliche Tatwaffe sicher

Noch am Montagabend sicherten Spezialisten der Polizei Spuren am Tatort, einem Wohnhochhaus in Offenbach-Lauterborn. © 5VISION.NEWS Noch am Montagabend sicherten Spezialisten der Polizei zahlreiche Spuren am Tatort in Offenbach-Lauterborn. Auch die mutmaßliche Tatwaffe wurde dabei sichergestellt. Im Laufe des heutigen Dienstags soll die Leiche der 54-Jährigen einer Obduktion unterzogen werden. Der festgenommene Tatverdächtige soll ebenfalls noch heute einem Haftrichter vorgeführt werden. Die Hintergründe der tödlichen Attacke sind noch völlig unklar und Gegenstand andauernder Ermittlungen. Gegenwärtig bestehe der Verdacht eines Totschlags, ergänzte der Sprecher. Zeugen, die Hinweise zu der Bluttat geben können, sollen sich bitte unter der Telefonnummer 06980981234 bei der zuständigen Kriminalpolizei in Offenbach melden.