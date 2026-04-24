DNA-Gutachten bringt Gewissheit: Gefundener Schädel gehört zu getöteter Frau

Wenden (Nordrhein-Westfalen) - Grausame Klarheit: Der bei einer Müllsammelaktion entdeckte menschliche Schädel in einem Waldgebiet bei Wenden stammt von der 32-jährigen Frau aus Bonn, die bereits seit Monaten tot ist.

Bei einer Müllsammelaktion in einem Wald bei Wenden wurde im April ein menschlicher Schädel entdeckt. Inzwischen ist klar, dass er zu der getöteten 32-Jährigen aus Bonn gehört. (Archivbild) © Berthold Stamm/dpa

Das bestätigte ein DNA-Gutachten des Instituts für Rechtsmedizin am Universitätsklinikum Bonn, wie die Polizei am Freitagmittag mitteilte.

Der Fund war bereits am 11. April in einem Waldgebiet bei Wenden (Kreis Olpe) unweit der A4 gemacht worden. Schon damals vermuteten die Ermittler einen Zusammenhang mit einem besonders brutalen Fall aus dem vergangenen Jahr.

Bereits im November 2025 waren auf der A45 bei Olpe-Süd und Freudenberg Körperteile der Frau entdeckt worden. Wenige Tage später wurde ihr Leichnam in einem Waldstück bei Monreal gefunden.

Jetzt steht fest: Der Schädel gehört ebenfalls zu der getöteten 32-jährigen Eritreerin. Sie lebte zuletzt in einer Flüchtlingsunterkunft in Bonn.