Dönerimbiss angezündet - Inhaber: "Wenn ich meinen Laden eröffne, bringen sie mich um!"

Ende April 2022 bedrohen diese beiden Männer Imbiss-Inhaber Ilyas Oral in Stendal. © Bildmontage: 123RF/chalabala, Polizeiinspektion Stendal

Ilyas Oral betreibt seinen Imbiss in der Dr.-Kurt-Schumacher Straße am Rolandhaus in Stendal. Das Geschäft läuft gut, weshalb sich der 40-Jährige 2021 ein Haus in Genthin kaufte, um dort ebenfalls einen Imbiss zu eröffnen.

Doch so einfach schien der Plan des Gastronomen nicht aufzugehen. Plötzlich wurde er von einem alteingesessenen Imbissbetreiber aus Genthin bedroht. "Dann ist er einfach durchgedreht", erinnert sich Oral in der MDR-Sendung Kripo Live, "er hat gesagt 'du darfst hier nichts machen, die Stadt gehört uns!'".

Schließlich habe der Mann ihm mit dem Tode gedroht - sollte Ilyas Oral seinen Imbiss in Genthin eröffnen, würde er schon bald umgebracht werden.

Am 26. April 2022 dann ein ähnlicher Vorfall - völlig harmlos spazierten zwei Männer in seinen Dönerladen in Stendal, bestellten Tee und wollten nur kurz mit dem 40-Jährigen reden. Doch prompt flogen die nächsten Todesdrohungen.

Diesmal konnte jedoch eine Überwachungskamera die beiden Männer aufzeichnen.