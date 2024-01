Ein "Pferderipper" in der Wetterau? Weiteres Pferd im Genitalbereich schwer verletzt

Wetterau/Limeshain - Erst am Neujahrstag wurden zwei Stuten in der Wetterau schwer misshandelt. Wie nun bekannt wurde, kam es bereits im Dezember in der Nähe zu einem ähnlichen Fall, auch hier wurde eine Stute im Genitalbereich schwer verletzt. Geht ein sogenannter "Pferderipper" um?

Die schweren Schnittverletzungen der Stute wurden bemerkt, als das Tier in einen Stall geführt wurde. (Symbolbild) © Montage: photosebia/123RF, Boris Roessler/dpa

Wie die Polizei in Mittelhessen am heutigen Mittwoch bekannt gab, wurde schon am 6. Dezember zwischen 11 Uhr und 18.30 Uhr ein Pferd in der Gemeinde Limeshain (Ortsteil Rommelhausen) von einem unbekannten Täter attackiert.

Das Tier stand auf einer Koppel bei der Straße "Außerhalb Kiesberg" gegenüber dem Anwesen der Halterin, als der Angreifer zuschlug. Der Stute wurden Schnittverletzungen im Genitalbereich sowie an einem Innenschenkel zugefügt.

Die Verletzungen waren so schwer, dass das Pferd in einer Klinik operiert werden musste.

"Die Koppel liegt an einem bei Spaziergängern beliebten Betonweg", fügte ein Polizeisprecher hinzu. Die Beamten hoffen daher auf Zeugen, die am 6. Dezember verdächtige Beobachtungen gemacht haben.

Die Ermittler der zuständigen Polizeistation Büdingen sind unter der Telefonnummer 0604296480 erreichbar.