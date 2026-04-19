"Erschieß euch alle": Radfahrer rastet völlig aus und beißt junger Polizistin in die Beine

Rosenheim - Ein betrunkener Fahrradfahrer hat in Oberbayern für ordentlich Ärger mit der Polizei gesorgt. Zuvor schlug er einen Passanten ins Gesicht, der ihm helfen wollte.

Der betrunkene und aggressive Radfahrer wurde festgenommen. Verletzte dabei aber die beiden Beamten. (Symbolbild) © Johannes Neudecker/dpa

Laut Angaben der Beamten ereignete sich der Vorfall am Freitag gegen 18.45 Uhr in der Rosenheimer Weinstraße.

Dort war der 36-Jährige mit seinem Fahrrad unterwegs, als er plötzlich stürzte und kurz liegen blieb.

Nachdem er sich selbst wieder aufrichten konnte, kam ein 58 Jahre alter Zeuge zu ihm und bat ihm seine Hilfe an und erkundigte sich nach dem Wohl des Gestürzten.

Der alkoholisierte Mann aus Raubling schrie den Helfer sofort an und schlug ihm mit der Faust ins Gesicht. Der Helfer erlitt dabei Prellungen und Rötungen im Gesicht.

Er musste allerdings nicht medizinisch versorgt werden. Dennoch wurde die Polizei alarmiert, die vor Ort den Radler am Boden sitzend antrafen.

"Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab rund drei Promille. Plötzlich zeigte er sich auch gegenüber den Einsatzkräften aggressiv und gewaltbereit", teilte das ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab rund drei Promille.