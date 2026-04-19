"Erschieß euch alle": Radfahrer rastet völlig aus und beißt junger Polizistin in die Beine
Rosenheim - Ein betrunkener Fahrradfahrer hat in Oberbayern für ordentlich Ärger mit der Polizei gesorgt. Zuvor schlug er einen Passanten ins Gesicht, der ihm helfen wollte.
Laut Angaben der Beamten ereignete sich der Vorfall am Freitag gegen 18.45 Uhr in der Rosenheimer Weinstraße.
Dort war der 36-Jährige mit seinem Fahrrad unterwegs, als er plötzlich stürzte und kurz liegen blieb.
Nachdem er sich selbst wieder aufrichten konnte, kam ein 58 Jahre alter Zeuge zu ihm und bat ihm seine Hilfe an und erkundigte sich nach dem Wohl des Gestürzten.
Der alkoholisierte Mann aus Raubling schrie den Helfer sofort an und schlug ihm mit der Faust ins Gesicht. Der Helfer erlitt dabei Prellungen und Rötungen im Gesicht.
Er musste allerdings nicht medizinisch versorgt werden. Dennoch wurde die Polizei alarmiert, die vor Ort den Radler am Boden sitzend antrafen.
"Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab rund drei Promille. Plötzlich zeigte er sich auch gegenüber den Einsatzkräften aggressiv und gewaltbereit", teilte das ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab rund drei Promille.
Wilde Beschimpfungen – auf der Straße und in der Zelle
"Ihm sollten am Boden liegend, Handfesseln angelegt werden. Dabei schlug er mit den Füßen auf einen 27-jährigen Polizeibeamten ein, einer 21-jährigen Beamten biss er in die Beine."
Er schrie Beleidigungen und beschimpfte die Beamten laut Angaben unter anderem mit: "F*ck dich, Motherf*cker, A****loch, sche*ß W*chser, f*ckt's euch alle" und drohte: "Ich bring’ euch um und erschieß euch alle." Weite Teile des Vorfalls seien mit einer Bodycam aufgezeichnet worden.
Auch nachdem er in Gewahrsam genommen wurde und in seiner Zelle gesessen hatte, beruhigte sich der 36-Jährige nicht und gab weitere – ähnlich klingende – Beleidigungen von sich.
Die beiden verletzten Polizisten wurden ambulant behandelt. Die 21-Jährige ist jedoch aufgrund ihrer zugeführten Bissverletzungen vorerst nicht mehr dienstfähig.
Gegen den Aggressor wurde laut der Beamten ein Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung, Trunkenheit im Verkehr, eines tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte sowie Beleidigung und Bedrohung eingeleitet.
Titelfoto: Johannes Neudecker/dpa