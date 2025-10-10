Langjähriges Rätsel um Leiche aus Niederlanden gelöst: Frau stammt aus NRW

Bottrop - Im Fall einer 2004 in den Dünen nördlich von Den Haag in den Niederlanden gefundenen Leiche ist den Ermittlern ein Durchbruch gelungen.

Die Leiche der Frau wurde 2004 an den Dünen bei Wassenaar in den Niederlanden gefunden. © Christophe Gateau/dpa

Bei der Frau handelt es sich um eine zum Todeszeitpunkt 35-Jährige aus Bottrop, wie das Bundeskriminalamt und die Polizei in Recklinghausen mitteilen.

Der Fall war im vergangenen Jahr in der ZDF-Sendung "Aktenzeichen XY" gezeigt worden.

Nach der Identifizierung bitten jetzt die Polizei und die Staatsanwaltschaft Essen um Hinweise, um die Todesumstände klären zu können.

Die Bottroperin mit dem Namen Eva Maria Pommer war nach Auskunft einer Polizeisprecherin vor rund 20 Jahren zwar aus ihrem Umfeld als vermisst gemeldet worden.

Da der Leichenfund und die Vermisstenmeldung aber nicht zeitnah waren, seien die Fälle nicht in Verbindung gebracht worden.