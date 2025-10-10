Langjähriges Rätsel um Leiche aus Niederlanden gelöst: Frau stammt aus NRW
Von Carsten Linnhoff und Alina Eultgem
Bottrop - Im Fall einer 2004 in den Dünen nördlich von Den Haag in den Niederlanden gefundenen Leiche ist den Ermittlern ein Durchbruch gelungen.
Bei der Frau handelt es sich um eine zum Todeszeitpunkt 35-Jährige aus Bottrop, wie das Bundeskriminalamt und die Polizei in Recklinghausen mitteilen.
Der Fall war im vergangenen Jahr in der ZDF-Sendung "Aktenzeichen XY" gezeigt worden.
Nach der Identifizierung bitten jetzt die Polizei und die Staatsanwaltschaft Essen um Hinweise, um die Todesumstände klären zu können.
Die Bottroperin mit dem Namen Eva Maria Pommer war nach Auskunft einer Polizeisprecherin vor rund 20 Jahren zwar aus ihrem Umfeld als vermisst gemeldet worden.
Da der Leichenfund und die Vermisstenmeldung aber nicht zeitnah waren, seien die Fälle nicht in Verbindung gebracht worden.
Rätsel um 35-Jährige aus Bottrop: Ermittler gehen jeder Spur nach
Auffällig sei, dass die Handtasche der Frau mit allen Ausweisen in ihrer Wohnung in Bottrop gefunden wurde. Daraus schließen die Ermittler, dass die 35-Jährige nicht geplant oder möglicherweise nicht freiwillig in die Niederlande nach Wassenaar gefahren war.
Die Ermittler suchen jetzt nach Hinweisen auf die Zeit vor ihrem Verschwinden im Juli 2004. Sie soll in der Nähe von Bottrop studiert haben, in einem Sportverein aktiv gewesen sein und einen Schwerbehindertenausweis gehabt haben.
Auch sucht die Polizei nach Hinweisen auf die Krankengeschichte der Frau und ihre behandelnden Ärzte. In den Niederlanden könnte die Frau in einem Hotel oder Freizeitpark gesehen worden sein.
Das Bundeskriminalamt hat ein Foto zu ihr veröffentlicht. Hinweise werden im Hinweisportal oder auch telefonisch unter der 0800/2361550 entgegengenommen.
