Nach Gewalttat in Maintal: 19-Jähriger im Krankenhaus verstorben - Täter nicht gefasst

Maintal - Ein 19-jähriger Mann, der Mitte Oktober mit schweren Verletzungen im südosthessischen Maintal aufgefunden worden war, ist mittlerweile verstorben. Die Ermittlungsbehörden gehen nun von einem Tötungsdelikt aus und ermitteln in alle Richtungen.

Nach der Gewalttat in Maintal ist das 19-jährige Opfer inzwischen im Krankenhaus verstorben. Der oder die Täter sind weiter flüchtig. © 5VISION.NEWS

Laut einer gemeinsamen Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Hanau und des Polizeipräsidiums Südosthessens war der junge Mann am 12. Oktober in der Bahnhofstraße in Maintal von Passanten schwer verletzt entdeckt worden.

Wie jetzt bekannt wurde, erlag er trotz sofortiger medizinischer Hilfe und einer Notoperation am vergangenen Freitag im Krankenhaus seinen Verletzungen.

Dabei soll es sich mutmaßlich um Stichverletzungen handeln, die am Tattag augenscheinlich festgestellt wurden.

Zur genauen Klärung der Todesursache und der Umstände ordnete die Staatsanwaltschaft Hanau indes eine Obduktion an, die noch in dieser Woche erfolgen soll.

Im Fokus der Ermittlungen stehen weiterhin zwei bislang unbekannte Männer, die nach dem Vorfall vom Tatort geflüchtet sein sollen.