Nach sechs Jahren Pause: Polizei rollt Mord an Unternehmer Dieter Loew neu auf

Wernberg-Köblitz - Mehr als zehn Jahre nach dem Tod des Unternehmers Dieter Loew nimmt die Kripo Amberg die Ermittlungen wieder auf. Ein "vollständig neu formiertes Cold-Case-Team" soll mit modernen Analyse-Verfahren neue Ansätze finden.

Nach sechs Jahren Pause kümmert sich ein vollständig neu formiertes Cold-Case-Team um den gewaltsamen Tod des Unternehmers Dieter Loew (†76). (Symbolfoto) © Marijan Murat/dpa

Wie die Polizei am Dienstag erinnerte, war Loew in der Nacht von 21. auf 22. Dezember 2014 Opfer eines brutalen Überfalls geworden.

Der damals 76-Jährige wurde mit schweren Kopfverletzungen in seinem Wohnhaus gefunden und erlag vier Wochen später in einem Regensburger Krankenhaus seinen Verletzungen.

Trotz intensiver Ermittlungen konnte die Tat aus dem im Oberpfälzer Landkreis gelegenen Schwandorf nicht aufgeklärt werden.

Die ausgesetzte Belohnung in Höhe von 5000 Euro besteht weiterhin. Sie wird für Hinweise vergeben, die zur Ergreifung des Täters oder zur Aufklärung der Tat führen, und richtet sich ausschließlich an Privatpersonen.

"Wir sind entschlossen, mit neuem Blick und dem nötigen Druck die offenen Fragen in diesem Fall zu beantworten", erklärte das neue Cold-Case-Team.