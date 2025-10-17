Nächster Geldautomaten in der Börde gesprengt: Räuber verursachen sechsstellige Schaden

Völpke - In der Gemeinde Völpke im Landkreis Börde wurden Anwohner am frühen Donnerstagmorgen aus dem Schlaf gerissen als ein Geldautomat in die Luft ging. Das ist der bereits dritte Vorfall dieser Art.

Der Geldautomat wurde durch die Sprengung vollständig zerstört. (Symbolbild) © Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/dpa

Gegen 4.17 Uhr haben bislang unbekannte Täter in der Ernst-Thälmann-Straße einen Geldautomaten gesprengt.

Wie die Polizeiinspektion Magdeburg berichtet, sollen sich die Diebe ersten Erkenntnissen zufolge gewaltsam Zutritt zu dem Gebäude verschafft haben, in dem der Automat stand.

Mithilfe von Sprengstoff wurde dieser dann vollständig zerstört. Anschließend entwendeten die Täter das darin befindliche Bargeld in unbekannter Höhe und flüchteten mit einem schnellen Auto in Richtung Barneberg/Helmstedt.

Nach der Tat hinterließen die Räuber ein Bild der Zerstörung. Am Gebäude entstand ein geschätzter Schaden im unteren sechsstelligen Betrag.

Die Ermittlungen zum Tathergang sowie zu den unbekannten Tätern dauern an.

Bereits Anfang dieser und der vergangenen Woche gab es ähnliche Fälle im Landkreis Börde. Hier machten sich unbekannte Personen in Althaldensleben und Hadmersleben über Automaten her. Bislang ist unklar, ob es sich hierbei um dieselbe Bande handelt.