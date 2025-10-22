Schießerei zwischen Polizei und Bundeswehr? Truppenübung läuft aus dem Ruder

Erding - In Oberbayern hat möglicherweise eine Militärübung zu einem Feuergefecht zwischen Polizei und Bundeswehr geführt. Ein Soldat wurde dabei verletzt.

Nach dem Vorfall hat die Polizei im Umkreis des betroffenen Bereichs Verkehrssperren eingerichtet. © vifogra / Friedrich

Die Polizei hält sich aktuell noch mit offiziellen Aussagen zu dem Großaufgebot im Bereich der Hohenlindener Straße in Erding zurück.

"Es sind zahlreiche Einsatzkräfte vor Ort, sie werden von einem Polizeihubschrauber unterstützt. Für die Bevölkerung besteht und bestand keine Gefahr. Im Umkreis der Einsatzstelle sind Verkehrssperren eingerichtet", heißt es lediglich vonseiten der Pressestelle.

Der Leiter der Pressestelle des Polizeipräsidiums Oberbayern Nord, Reinhard Kolb, bittet um Verständnis für die Situation: "Mehr kann und darf ich aktuell noch nicht sagen", antwortet er im Gespräch mit TAG24.

Wie die Bundeswehr bestätigte, soll eine Truppenübung vorausgegangen sein, die plötzlich aus dem Ruder lief. Dabei seien Feldjäger der Bundeswehr in einem angemeldeten Trainingseinsatz gewesen.

Passanten hätten die Soldaten entdeckt und den Notruf alarmiert. Sie informierten die Einsatzzentrale über vermummte Personen mit Gewehren, die um Scheunen schleichen würden.

Dies hatte zur Folge, dass ein Großaufgebot der Landespolizei zum vermeintlichen Tatort geschickt wurde.