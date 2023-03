Schüsse in Hanau: Zwei Männer festgenommen, Fahndung nach drittem Tatverdächtigen

Nach mehreren Schüssen in einem Hochhaus in Hanau-Wolfgang geht die Polizei von einer versuchten Tötung aus - zwei Tatverdächtige konnten festgenommen werden.

Von Florian Gürtler

Hanau - Schüsse in einem Hochhaus, in einer Tür wurden Einschusslöcher entdeckt. Der Vorfall am zurückliegenden Dienstag in Hanau bei Frankfurt am Main löste einen Großeinsatz der Polizei und intensive Ermittlungen aus.

Nach Schüssen in einem Hanauer Hochhaus rückte die Polizei mit einem Großaufgebot aus - inzwischen wurden zwei tatverdächtige Männer festgenommen. © KEUTZTV-NEWS/Sergen Kaya Die Schüsse fielen in einem Wohnhochhaus in der Forsthausstraße in dem Hanauer Stadtteil Wolfgang. Die von Anwohnern alarmierte Polizei war rasch vor Ort. In dem Hochhaus wurden mehrere Einschusslöcher in der Wohnungstür eines Hausbewohners festgestellt, wie das Polizeipräsidium Südosthessen danach mitteilte. Demnach stand der Verdacht einer versuchten Tötung im Raum, womit ein versuchter Totschlag oder ein versuchter Mord gemeint sein kann. Polizeimeldungen Nach Unfallflucht: Betrunkener Autofahrer liefert sich Verfolgungsjagd mit Polizei Seitdem sind die Ermittler einen gewaltigen Schritt vorangekommen. Zwei tatverdächtige Männer im Alter von 30 und 31 Jahren konnten identifiziert und nach einer gezielten Fahndung am gestrigen Mittwochnachmittag in der Stadt Bad Soden-Salmünster nordöstlich von Hanau von Spezialkräften festgenommen werden, wie Polizei und die Staatsanwaltschaft Hanau am heutigen Donnerstag gemeinsam mitteilten. "Im Zuge anschließender Wohnungsdurchsuchungen konnte auch die mutmaßliche Tatwaffe aufgefunden und sichergestellt werden", ergänzte ein Sprecher. Die Fahndung nach einem dritten Tatverdächtigen dauere weiter an.

Laut Ermittlern kein Zusammenhang mit Schüssen in der Hanauer City in der Nacht zu Samstag