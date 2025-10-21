Schon wieder totes Pferd in Sachsen: Kripo ermittelt

Bertsdorf-Hörnitz (Landkreis Görlitz) - Schon wieder ein totes Pferd in Sachsen! Nach dem schrecklichen Tierquäler-Vorfall im Zittauer Tierpark , durch den die Ponystute "Moni" letztendlich eingeschläfert werden musste, wurde jetzt im Landkreis Görlitz erneut ein totes Huftier entdeckt.

Auf einer Weide in Hörnitz haben Zeugen ein totes Pferd entdeckt. © Danilo Dittrich

Zeugen bemerkten das tote Pferd am vergangenen Freitag gegen 10.30 Uhr auf einer Weide an der Bertsdorfer Straße in Hörnitz.

Wie das Tier umkam, ist laut Polizei noch unklar.

Die Kriminalpolizei sicherte vor Ort Spuren, auch das Veterinäramt war im Einsatz.

Wegen des Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz hat die örtliche Kriminalpolizei zudem die Ermittlungen aufgenommen. Es werden Zeugen gesucht, die der Polizei weiterhelfen können.

Hinweise nimmt das Polizeirevier Zittau-Oberland unter der Telefonnummer 03583/620 oder auch jede andere Polizeistelle entgegen.