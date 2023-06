Ermittlungen vor Stichwahl in Sonneberg: AfD-Politiker Sesselmann im Fokus?

Sonneberg - Nach einem Vorfall, der in Zusammenhang mit dem Anbringen von Wahlplakaten in Sonneberg stehen soll, ermittelt der Polizeiliche Staatsschutz.

Wie die Polizei am Dienstag offiziell mitteilte, wurde den Beamten am Montagabend "ein möglicherweise strafrechtlich relevanter Sachverhalt" bekannt. Den Angaben nach soll es zu einem Wortgefecht zwischen zwei Männern gekommen sein, die mit dem Anbringen von Wahlplakaten hinsichtlich der Stichwahl am kommenden Sonntag befasst waren.

Wenige Tage vor der Stichwahl gerät die Thüringer AfD an diesem Dienstag medial stark in negative Schlagzeilen. Am selben Tag wurde eine Durchsuchung im Haus von Thüringens AfD-Chef Björn Höcke (51) in Bornhagen (Landkreis Eichsfeld) bekannt. Diese ist fast sieben Monate her.