Razzien in Bad Lausick und Leipzig: Zweiter Großschlag gegen Colditzer Rauschgift-Bande

Beamte der Zollfahndung in Bad Lausick. Nicht nur im Landkreis Leipzig, auch in der Messestadt selbst führte die Behörde am Donnerstag Razzien durch. © Silvio Bürger

Am gestrigen Donnerstag schlugen Beamte des Zolls auch in Bad Lausick zu, nahmen dort vorläufig den 25-jährigen Frederic E. fest und durchsuchten sowohl dessen Wohnung als auch weitere Objekte. Hintergrund waren auch hier Ermittlungen wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz, geführt von der Staatsanwaltschaft Chemnitz.

Doch damit nicht genug. Denn wie die Behörden am Freitag bekannt gaben, wurden zeitgleich auch vier Wohnungen im Bereich der Leipziger Eisenbahnstraße durch Kräfte der Dresdner Zollfahndung durchsucht. Inzwischen ist auch die Staatsanwaltschaft in Magdeburg in die Ermittlungen involviert. Diese habe die Razzia in Leipzig veranlasst.

Neben dem bereits am Donnerstag gemeldeten Marihuana und Crystal Meth habe der Zoll bei Frederic E. auch noch 73.500 Euro in bar sichergestellt.

Noch ergiebiger fiel die Razzia in Leipzig aus. Hier sicherte der Zoll zwei Kilogramm Haschisch, 2,4 Kilogramm Marihuana, 1,2 Kilogramm Amphetamin in Form von Ecstasy-Pillen, zehn Gramm Kokain, 26.500 Euro Bargeld, 50 Gold- und Silbermünzen, eine kleine Indoor-Cannabisplantage mit etwa 20 Jungpflanzen sowie zwei hochwertige Armbanduhren.

Drei Deutsche im Alter von zweimal 25 und einmal 26 Jahren wurden ebenfalls vorläufig festgenommen.