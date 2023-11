Reichsbürger-Razzia in mehreren Bundesländern: LKA durchsucht mehrere Objekte

Am Bärwalder Schlosszaun hatte das Königreich im September dieses Jahres eine Pseudo-Grenze errichtet. © Petra Hornig

Die Ermittler durchsuchten nicht nur Objekte in Dresden, sondern insgesamt acht Räumlichkeiten in Sachsen-Anhalt, Brandenburg und Hessen. So traf es nach TAG24-Informationen in Wittenberg Fitzeks ursprüngliches Königreich in der Straße "Am Bahnhof".

In Sachsen wiederum wurden die beiden Schlösser in Bärwalde und im Eibenstocker Ortsteil Wolfsgrün durchsucht.

Auch die Rathmannsdorfer Seniorin Sabine W. (73) gehört zu den Beschuldigten, ebenso wie Martin H. (34), der zeitweise für die "Krankenkasse" in der Dresdner Bäckerei arbeitete.

Zu Details und Ergebnissen der Razzia wollten sich die Ermittler aus taktischen Gründen am Morgen nicht äußern.