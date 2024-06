99-Jähriger stirbt bei brutalem Überfall: Polizei überführt Täter

Sankt Peter-Ording - Ermittlungserfolg! Anfang des Jahres wurde ein älteres Ehepaar in Sankt Peter-Ording ( Schleswig-Holstein ) brutal ausgeraubt, ein 99-Jähriger wurde dabei tödlich verletzt . Nun hat die Polizei die Täter überführt.

Nach dem brutalen Überfall in Sankt Peter-Ording, bei dem ein Mensch starb und ein auffälliger Anhänger mit dem Bild eines ägyptischen Pharao gestohlen wurde, hat die Polizei die Täter überführt. © Polizei, Friso Gentsch/dpa (Bildmontage)

Wie die Beamten am heutigen Mittwoch mitteilten, wurden bereits am 4. Juni vier Männer im Alter zwischen 30 und 42 Jahren mithilfe von Spezialkräften festgenommen. Es handelt sich um drei Deutsche und einen Osteuropäer.

Zuvor waren Haftbefehle gegen sie erlassen worden. Mittlerweile ist ein Haftbefehl aufgrund neuer Ermittlungsergebnisse wieder aufgehoben worden, sodass einer der Beschuldigten wieder auf freien Fuß gesetzt wurde.

Die übrigen drei werden dringend verdächtigt, das ältere Ehepaar am 11. Januar in dessen Haus in Sankt Peter-Ording überfallen zu haben. Der 99-jährige Heinz K. kam während des Überfalls ums Leben, seine Ehefrau (79) wurde schwer verletzt.

Die weiteren Ermittlungen der Mordkommission zum genauen Tatgeschehen sowie den möglichen Hintergründen der Tat dauern an.