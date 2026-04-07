Senior Treppe hinabgestoßen und tödlich verletzt: Kripo fahndet und sucht nach Zeugen
Bensheim - Ein äußerst brutaler Raubüberfall in Südhessen hatte tödliche Folgen: Das Opfer, ein 83-jähriger Mann, starb in einem Krankenhaus an seinen schweren Verletzungen. Die Fahndung nach dem Täter dauert an, Zeugen sollen sich bitte bei der Kriminalpolizei melden.
Der Senior starb bereits am Ostersonntag, wie die Polizei und die Staatsanwaltschaft Darmstadt am Dienstag gemeinsam mitteilten.
Der Überfall ereignete sich am 27. März in Bensheim im Landkreis Bergstraße: Der 83-Jährige war gegen 14.30 Uhr mit einem Rollator in der Promenadestraße unterwegs. Dort trat der Täter an den Senior heran, entwendete dessen Geldbeutel aus dem Rollator und "stieß den Mann anschließend rückwärts eine Treppe hinunter", wie ein Sprecher erklärte.
Bei diesem Sturz erlitt der 83-Jährige schwere Verletzungen, wie am Dienstag bekannt wurde. Kurz nach dem Überfall hatte die Polizei nur von einer Platzwunde und einer Prellung am Kopf berichtet.
Der Räuber ließ den verwundeten Mann einfach am Fuß der Treppe liegen und floh mit seiner Beute zu Fuß in unbekannte Richtung.
Raub in Bensheim: Toter Senior soll obduziert werden
Nach dem Tod des Mannes ermittelt die Polizei nun "wegen des Verdachts des Raubes mit Todesfolge", wie es am Dienstag weiter hieß.
Auf richterliche Anordnung soll der Leichnam einer Obduktion unterzogen werden, um die genaue Todesursache des Seniors festzustellen. Die Suche nach dem Täter dauert weiter an.
Zu dem Räuber liegt diese Beschreibung vor:
etwa 30 bis 40 Jahre alt
circa 1,70 Meter bis 1,80 Meter groß
Dreitagebart.
Bei dem Raub in Bensheim trug der Mann eine helle Jacke, eine dunkle Hose und eine schwarze Basecap. "Nach Angaben des verstorbenen 83-Jährigen soll der Täter ein südländisches Erscheinungsbild gehabt haben", fügte der Sprecher hinzu.
Zeugen der Tat, die sich noch nicht bei der Polizei gemeldet haben, sollen dies bitte nachholen. Die zuständige Kripo Heppenheim ist unter der Telefonnummer 062527060 erreichbar.
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