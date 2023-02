Ist diese junge Frau die vermisste Maddie McCann? Familie stimmt DNA-Test zu!

Mittlerweile sind sogar einige Nachrichtensender auf die junge Frau aufmerksam geworden. Ebenso wie Familie McCann, die inzwischen sogar Kontakt zu Julia aufgenommen haben soll, so das britische Nachrichtenmagazin " The Mirror ".

Zweifel an ihrer Herkunft und eigenmächtigen Recherchen führten die 21-Jährige zum Fall der noch immer verschollenen Madeleine McCann - und dabei schien sie Parallelen zu finden. Nach einigen Monaten erstellte sie auf Instagram schließlich den Account " iammadeleinemccan" und ging innerhalb weniger Tage viral .

Julia Wendell erinnert sich kaum an ihre eigene Kindheit. Ihre Mutter zeigte sich angesichts aufgekommener Fragen uneinsichtig, gab ihrer Tochter weder Fotos noch Informationen.

Julia Wendell (21) erkennt in Bild 4B den Mann wieder, der sie jahrelang missbraucht hat. © Bildmontage/Screenshot: findmadeleine.com

Julia gibt an, in ihrer Kindheit von einem Deutschen missbraucht worden zu sein, der engen Kontakt zu ihrer Familie in Polen gehabt haben soll. Sie verweist auf die offizielle Such-Webseite der McCann-Familie, auf der mehrere Fotos von Verdächtigen zu finden sind.

Foto 4B sehe ihrem Peiniger, Peter Ney, sehr ähnlich.

Im Zuge ihres Verdachts, die vermisste Maddie McCann zu sein, habe sie noch einmal Kontakt zu ihm aufgenommen. Er soll mit Martin Ney verwandt sein, der in Deutschland auch als Maskenmann bekannt ist und für seine Sexualverbrechen unter anderem auch an Minderjährigen seit 2012 im Gefängnis sitzt.

Peter Ney soll sich verdächtig und nervös verhalten haben, fragte Julia, wer sie sei, und schlug sie am Ende des Gesprächs sogar ins Gesicht.

Von ihrer Großmutter habe sie Babyfotos erhalten, Familie und Freunde sind darauf allerdings nicht zu erkennen. Auch ihr Vater soll daran zweifeln, tatsächlich biologisch mit Julia verwandt zu sein.