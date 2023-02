Junge Frau sorgt im Netz für Wirbel: Ist sie Maddie McCann?

Könnte es sich bei der jungen Frau wirklich um Madeleine McCann handeln? © Fotomontage: Screenshots/TikTok/shellmc22

Auf dem TikTok-Kanal shellmc22 wurde in dieser Woche ein Video geteilt, das hohe Wellen schlug. Fast 3 Millionen User sahen sich den Clip bereits an. Doch warum der Wirbel?

In dem Video ist die Instagram-Live-Aufnahme einer jungen Frau zu sehen, die behauptet, die vermisste Maddie zu sein! Auf ihrem Account teilt sie vermeintliche Beweise, die zeigen sollen, dass sie die McCann-Tochter ist. Einige User auf TikTok und Instagram scheinen ihr tatsächlich zu glauben.

In dem viralen Video erklärte sie in stark akzentuiertem Englisch, dass sie laut ihren Dokumenten 21 Jahre alt sei. Sie geht allerdings davon aus, dass ihr Alter geändert worden sein könnte.

Die Frau zeigt einige Muttermale, die auch Maddie an denselben Stellen haben soll. Sie selbst könne sich an ihre Kindheit nicht erinnern. In der Aufnahme deutet sie an, kürzlich herausgefunden zu haben, dass sie das Opfer eines Pädophilen war, bevor ihre Eltern sie adoptierten.