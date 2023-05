16. Jahrestag des Verschwindens von Maddie McCann: Schwester Amelie bricht Schweigen

Rothley (Großbritannien) - 16 Jahre ist es her, seit Madeleine McCann im Urlaub mit ihrer Familie verschwand. Zum ersten Mal zeigte sich nun ihre kleine Schwester Amelie (18) öffentlich - auf der gestrigen Gedenkfeier zum Jahrestag von Maddies Verschwinden richtete sie auch das Wort an alle Anwesenden.

Amelie, Gerry, Kate und Sean (l. n. r.) im Jahr von Madeleines Verschwinden. Auch heute noch hat die Familie die Hoffnung nicht aufgegeben. © ALBAN DONOHOE / POOL / AFP

Die Zeit bleibt nicht stehen und während die Welt den Namen Maddie McCann mit dem Bild eines dreijährigen Mädchens in Verbindung bringt, ist ihre jüngere Schwester Amelie mittlerweile 18 Jahre alt und bewirbt sich für die Uni.

Wie die britische Zeitung "The Mirror" berichtete, könne man sich anhand von Amelie auch gut vorstellen, wie ihre ältere Schwester heute aussehen könnte.

"Es ist schön, dass alle zusammen hier sind, aber es ist ein trauriger Anlass", begrüßte die junge Frau die Gäste der Feier.

Zusammen mit ihren Eltern Kate und Gerry sowie Angehörigen ihrer Gemeinde in Rothley in Leicestershire zündete die 18-Jährige eine Kerze für ihre verschollene große Schwester und alle Kinder an, die ebenfalls vermisst werden.

Lediglich Amelies Zwillingsbruder kam nicht zu der öffentlichen Trauerfeier.