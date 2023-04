Ist die junge Polin die vermisste Maddie McCann? Ergebnisse des DNA-Tests geben endlich Auskunft!

Der DNA-Test beweist: Julia Wendell ist nicht die vermisste Madeleine McCann. © Bildmontage: AFP, Screenshot: Facebook/Zaginieni przed laty

Wie die amerikanische Zeitung "New York Post" berichtete, wurden die Ergebnisse des DNA-Tests am späten Abend des vergangenen Montags (Ortszeit) von Privatdetektivin Fia Johansson bekannt gegeben.

Diese nahm Julia in den USA in ihre Obhut und sorgte für die Durchführung von drei verschiedene forensischen Untersuchungen an DNA-Proben der 21-jährigen Polin. Sie sollten ein möglichst genaues Bild von Julias Abstammung zeichnen.

Am gestrigen Montag erzählte sie gegenüber dem Online-Magazin "Radar Online" schließlich, dass Julia "zu 100 Prozent aus Polen stammt".

Zu einem kleinen Prozentsatz sei die 21-Jährige außerdem "litauisch und russisch", doch ihre Wurzeln liegen in Polen. Die Ergebnisse zeigten keinerlei Hinweise auf eine deutsche oder englische Abstammung Julias, schrieb die Detektivin auf ihrem Instagram-Account.

Die Familie der 21-Jährigen äußerte sich bereits im Februar: "Für uns als Familie ist es offensichtlich, dass Julia unsere Tochter, Enkelin, Schwester, Nichte, Cousine und Stieftochter ist. Wir haben Erinnerungen, wir haben Bilder."

"Es ist offensichtlich, dass Julia nicht Maddie ist", fügten sie in ihrem Statement hinzu.

Dennoch "flüchtete" die Polin zusammen mit Fia Johansson nach Amerika. Während sie dort auf das Ergebnis des DNA-Tests wartete, erholte sie sich hauptsächlich von hasserfüllten Anfeindungen in den sozialen Medien.