Fake-Maddie entschuldigt sich: "Habe nie gesagt, dass ich Madeleine McCann bin"

Polen - Wochenlange sorgte Julia Wendell (21) für riesigen Wirbel in den sozialen Medien: Die Polin hatte im Internet behauptet, möglicherweise die seit 2007 verschwundene Madeleine McCann zu sein. Ein DNA-Test bewies das Gegenteil. Nun ruderte Wendell zurück - und entschuldigte sich bei den Eltern der vermissten Britin.

DNA-Proben bewiesen: Julia Wendell (21) ist nicht Madeleine McCann (l.)! © Fotomontage: dpa/Luis Forra, Screenshot/TikTok/shellmc22

"Ich erinnere mich nicht an die meisten meiner Aussagen, aber ich kann mich an einige Dinge erinnern und ich habe nie gesagt, dass ich Madeleine McCann bin", teilte sie nun laut dem Daily Star in einer Stellungnahme mit.

Merkwürdig: Immerhin lautete der Name ihres viralen (und inzwischen gelöschten) Instagram-Accounts doch "IAmMadeleineMcCann" ("Ich bin Madeleine McCann"). Alles nur ein Missverständnis, beteuerte Wendell.

"Ich habe diesen Satz verwendet, um einen Spitznamen für meinen alten Instagram-Account zu erstellen, es war mein Fehler und ich weiß es und ich entschuldige mich dafür, weil ich besser die Worte 'Bin ich Madeleine McCann' und nicht 'Ich bin' verwendet hätte."

Dass ihr Fall Leid bei den Eltern von Maddie McCann ausgelöst habe, bereue sie nun. "Also war es meine Schuld und es war nicht meine Absicht, jemandem Traurigkeit oder andere negative Emotionen zu bringen, insbesondere McCanns Familie", sagte sie.